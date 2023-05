Rykte: Senua's Saga: Hellblade II slippes i 2023

HQ

Senua's Saga: Hellblade II har vært på vei lenge, og det er et av de mest etterlengtede kommende spillene fra Microsoft for øyeblikket. En utgivelsesdato er ennå ikke bekreftet, men Microsoft kan nettopp ha antydet en 2023-utgivelse for spillet.

I en ny Game Pass-annonse fra Microsoft kan du se en haug med spill som enten er ute nå eller planlagt utgitt i år - og blant dem, plutselig, er Senua's Saga: Hellblade II.

Har Microsoft nettopp teaset noe der? Se videoen her og bestem selv - 13 sekunder inn er når vi ser en tease av Senua's Saga: Hellblade II.

Senua's Saga: Hellblade II ble kunngjort tilbake i 2019 som et av de første spillene for Xbox Series, og på The Game Awards 2021 dukket spillet opp igjen med en imponerende Unreal Engine 5-demo.

Det er viktig å understreke at det ikke er noe offisielt ennå fra Microsoft om en utgivelse av Senua's Saga: Hellblade II. Men denne teasen kan bety at vi får vite noe om ikke så lenge. Vi kommer sannsynligvis til å se mange spennende ting fra Microsoft i juni, så det kan være at vi får en offisiell bekreftelse rundt da.