Rykte: Seth Rogen skal produsere en animert Venom-film med 18-årsgrense

Seth Rogen har blitt kjent som litt av en forvalter av superhelt- og tegneseriefilmatiseringer, og komediefilmskaperen har vært produsent (og til og med stjerne i noen tilfeller) av Invincible, The Boys og Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem. Skal vi tro innsideren CanWeGetSomeToast vil han også prøve seg som produsent av et Venom -prosjekt for Sony.

Etter alt å dømme blir dette ikke den samme Venom med Tom Hardy i hovedrollen, ettersom dette sies å være et animert prosjekt med høy aldersgrense. Selv om Sonys Spider-relaterte prosjekter har vært av varierende kvalitet, har tegneserie-/tegneserieadapteringene som Rogen har vært tilknyttet som oftest blitt godt mottatt (inkludert TV-serien Preacher ), noe som gir oss tro på at også Venom er i de rette hender.

Det er ikke kjent når dette prosjektet kommer, og heller ikke hvor, ettersom Spider-relatert innhold på grunn av lisensavtaler vanligvis ikke kommer til Disney+ med en gang, men ofte blir solgt andre steder først. Med tanke på Rogens bånd til Amazon og Prime Video kan det animerte prosjektet kanskje havne på den plattformen.