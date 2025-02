Rykte: Shōguns Anna Sawai skal spille Yoko Ono i Beatles-biopic

HQ

Sam Mendes' kommende biopic om The Beatles kan ha funnet sin Yoko Ono. Det antas at Shōgun-stjernen Anna Sawai er aktuell for rollen.

Dette kommer fra filmindustri-insider Jeff Sneider, som mener at det ennå ikke er bestemt at Sawai spiller rollen som Ono, men at hun for øyeblikket er en av de fremste kandidatene til den. Sawai (32 år) filmdebuterte i 2009, men slo gjennom for mange med sin rolle som Toda Mariko i 2024-serien Shōgun.

De kommende Beatles-biopikkene fra Sam Mendes rapporteres å være fire separate filmer, hver med fokus på et medlem av bandet. Det er sannsynlig at Sawai vil dukke opp i mer enn én av filmene, med tanke på Onos rolle, ikke bare i John Lennons liv, men hennes innvirkning på bandet som helhet.