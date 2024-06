Rykte: Skikkelig PS3-emulering kommer til PS5

HQ

Selv om PlayStation har brakt mange klassiske titler til en moderne plattform takket være PlayStation Plus Premium Classics-katalogen, er det visse spill som fortsatt er innelåst i gammel maskinvare.

Det kan imidlertid være i ferd med å endre seg. Både XboxEra-podcasten og Jeff Grubbs Game Mess Mornings har pekt på at innebygd PS3-emulering er på vei til PS5. Dette vil tillate innfødt bakoverkompatibilitet for konsollen, noe som betyr at du ikke trenger å abonnere på PS Plus Premium for å kunne spille visse PS3-spill.





Vi er ikke sikre på når denne funksjonen kommer, hvis den kommer, men det vil absolutt være en gevinst for de som ønsker å spille sine nostalgiske favoritter på en moderne maskin.