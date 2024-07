Rykte: Snart vil du kunne få kjæledyr i Fallout 76

HQ

Selv om kjæledyr har vært en integrert del av Fallout -verdenen helt siden det første spillet (med hunden Dogmeat) i serien, er det ikke noe reelt system for dette i Fallout 76. Nå ser det imidlertid ut til å være på vei, noe som ble bemerket av dataminere på Fallout 76 Datamining Discord (via Windows Central).

Tilbake i 2021 kunngjorde Bethesda at de har til hensikt å legge til kjæledyr i spillet, men funksjonen har siden vært fraværende. Man kan mistenke at oppsvinget for spillet etter den kritikerroste TV-serien har bidratt sterkt til at Bethesda har prioritert populære og etterspurte funksjoner som dette, og datamining-folkene har funnet bilder og ikoner som tydelig indikerer at det ser ut til å være flere typer kjæledyr du vil kunne velge mellom.

Det finnes også en tidlig tutorial tilgjengelig, noe som tyder på at det vil være et dypere system der kjæledyrene dine vil ha en mer involvert funksjon enn bare å være en sjarmerende gimmick.

Vi kommer tilbake til deg når vi vet mer.