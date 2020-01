Rykte: Sony dropper E3 i år også

I fjor bestemte Sony seg for å droppe E3-messen, noe som skapte debatt blant fans og folk i bransjen. De gjorde det trolig fordi de ikke hadde så mye å vise frem, men det burde jo ha endret seg i år, nå som PlayStation 5-lanseringen står for døren, eller hva?

Et rykte sier dog at Sony har tenkt til å droppe E3 i år også, men det er ikke fordi at de ikke har noe å vise frem - det er bare en strategisk beslutning. VGC har nylig utgitt en rapport hvor de spekulerer på når PS5 avsløres, og her står det i et av paragrafene at de har hørt fra insider-kilder at Sony dropper E3 i 2020.

"Sony's plans for the show, with some sources telling VGC it will again skip E3."

Andre kilder indikerer til VGC at E3 generelt er i vanskeligheter etter at en rekke ESA-ansatte har valgt å si opp etter at deres CEO gjorde det i fjor.