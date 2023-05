Rykte: Sony gjør seg klar for flere oppkjøp

HQ

Sony ser angivelig på å gjøre noen flere oppkjøp etter at selskapets president sa at det kunne spinne av sin finansielle arm for å være mer aggressiv med investeringer og øke disse mulighetene.

Financial Times tror ikke nødvendigvis at dette umiddelbart vil oversettes til spill, ettersom det eneste store trekket Sony ser på for øyeblikket er å gjøre et offentlig tilbud av Sony Financial, som forhåpentligvis vil generere midler til å investere i andre selskaper.

Som et konglomerat kan Sony investere i en rekke ting, men det er vanskelig å ikke legge merke til trenden i spill mot å anskaffe utviklere og utgivere. Vi er sikre på at det sier seg selv, men Microsoft Activision Blizzard er det store eksemplet her. Sony har imidlertid også gjort sitt eget store oppkjøp i nyere tid, og kjøpte Bungie for 3,7 milliarder dollar.

Hvis Sony skulle kjøpe flere utviklere, hvilke tror du ville passe PlayStation-listen best?