Rykte: Sony jobber med en ny PSP som kjører PlayStation 4-spill

Det har gått mange rykter i det siste om at Microsoft jobber med en bærbar Xbox-konsoll, men det har også kommet tegn på at Sony er i ferd med å lage en bærbar PlayStation. Og nå kommer et nytt rykte fra en russisk journalist (via Resetera) som tidligere har avslørt Sony-nyheter på forhånd, og som sier at Sony jobber med en ny PSP.

Enheten skal være kraftig nok til å kunne spille PlayStation 4-spill på, eller i det minste bemerker journalisten at det bare er PlayStation 4-spill tilgjengelig for PC som er oppført som lanseringstitler. En rimelig gjetning er derfor at det er en PC-basert løsning som vil kunne kjøre PC-spillene Sony har gitt ut, og selvfølgelig også andre titler.

Det kan imidlertid også være en bærbar PlayStation 4, noe som betyr et stort antall titler tilgjengelig fra starten av, og forhåpentligvis vil en slik bærbar enhet sørge for at konsollen vil fortsette å motta spill i lang tid fremover.

Foreløpig er det bare et vagt rykte, men det ryktes at Sony skal ha et arrangement senere denne måneden, så forhåpentligvis får vi vite mer snart.