Rykte: Sony lager ny håndholdt konsoll

Bransjeinsider Jeff Grubb har nylig uttalt at Sony muligens jobber med en håndholdt enhet, men at det ikke vil være en PS Vita 2.

I stedet forventer Grubb at enheten først og fremst skal fokusere på skystrømming. Dette kommer ikke til å være noe for alle, men det er lovende at Sony vurderer å gå inn i det håndholdte markedet igjen.

Med Switch og Steam Deck er håndholdt spill definitivt et tøft marked å bryte seg inn i ettersom mange spillere allerede har bestemt seg for favorittalternativet mellom de to nevnte enhetene. Hvis Sony kunne vise frem en streaming-enhet som overgår alt vi har sett før i den kategorien finnes det noe håp, men selv om dette ryktet viser seg å være sant er vi ikke sikre på om en skybasert Sony-håndholdt kan imponere nok.

Insider Gaming rapporterer derimot at Sony faktisk har en ny håndholdt enhet på gang, og at den ikke vil fokusere på skystrømming. Den vil angivelig være formet som en PS5-kontroller, men med en 8-tommers skjerm i midten. For tiden sies enheten, kjent som Q Lite, å være i QA-fasen, men kan slippes før PS5 Pro.

