Rykte: Sony ønsker å gjenopplive noen sovende PlayStation-franchiser

Hvert år føles det som om mange av oss ber julenissen om nyheter om PlayStation-franchiser som har ligget i dvale lenge som en del av juleønskene våre, og hvert år ser det ut til at dette ikke blir noe av. I stedet holder Sony seg til sitt vanlige format med å la sovende franchiser ligge mens nåværende franchiser trives. Dette har ført til at mange har gitt opp håpet på en ny Sly Cooper eller mer Resistance, for eksempel. Men det håpet bør kanskje ikke glemmes.

I den siste episoden av The Video Game Podcast fra VGC har Andy Robinson hevdet at Sony for tiden jobber med å gjenopplive mange av sine lenge sovende franchiser. Den nøyaktige listen over serier som kan komme tilbake er fortsatt uklar, men Robinson refererer til dem som "deep cut, old IP stuff" og at det er "at least a couple that they're working on".

Med tanke på at mange har uttrykt bekymring for overforbruk av Horizon og hvor mye Sony melker franchisen, kan kanskje denne hjerteforandringen se Guerrilla Games komme tilbake til Killzone nå og da. På samme måte, mens Sucker Punch leder an i 2025 med Ghost of Tsushima etterfølgeren Ghost of Yotei, vil vi forbli optimistiske om at Sly Cooper til slutt får den kjærligheten den fortjener blant Sonys rekker.

Hva vil du gjerne se Sony gjenopplive i fremtiden?