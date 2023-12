Rykte: Sony ønsker å selge Spider-Man 3 i tre separate deler

HQ

Det er ikke bare Insomniacs planer og forretninger som har blitt avslørt via den massive lekkasjen like før jul, men også Sonys bredere strategier - noe som inkluderer deres tanker om hvordan de skal balansere de økende utviklingskostnadene. Flere medier (blant annet Gameranx) melder at det blant de mange filene er funnet dokumenter som viser at Sony vurderer nye strategier for å tjene mer penger på de store spillene sine.

Takket være dette vet vi at det har vært vurdert å lansere Spider-Man 3 i tre deler som hver koster 49,99 dollar; del 1, del 2 og multiplayer. Sony ønsker altså at det aktuelle Spider-Man-prosjektet skal tjene mer enn de forventede 700-720 millioner dollar med utviklingskostnader på 300 millioner dollar, men i stedet omsette for 1,1 milliard dollar med et utviklingsbudsjett på 480 millioner dollar.

Det gjenstår å se om dette konseptet faktisk blir brukt, men hva synes du om tilnærmingen?