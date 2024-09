Rykte: Sony Pictures henter Barbarian-regissøren til en ny Resident Evil-film

HQ

Kino- og spillefilmer basert på Resident Evil-serien pleier ikke å gjøre det altfor bra. Ja, Milla Jovovich-serien spente over utallige utgivelser, men disse filmene hadde heller ikke en tendens til å bli altfor godt mottatt av kritikerne. De fleste prosjektene inkludert Resident Evil: Welcome to Raccoon City har slitt, og det samme gjorde Netflix' serier. Men ingenting av dette hindrer Sony i å gå tilbake til Resident Evil og gi det en ny sjanse.

Den generelt pålitelige innsideren The InSneider har publisert en ny rapport der han bemerker at Barbarian regissør Zach Cregger ønsker å gå bort fra Cluedo-tolkningen for i stedet å påta seg oppgavene med å tilpasse en annen film basert på Resident Evil-serien.

Siden dette ryktet er veldig ferskt, kan det ende opp med å utgjøre absolutt ingenting. Siden Sony ennå ikke har kommet med noen kunngjøring, må vi bare holde oss oppdatert. Uansett, mannen bak Barbarian som styrer et Resident Evil-prosjekt har en ganske fin klang, ikke sant?