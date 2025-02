Rykte: Sony planlegger en større utstilling i sommer

HQ

Sonys siste State of Play ble møtt med noen sterke reaksjoner, og andre som følte at showet var litt på den svakere siden. Med Ghost of Yotei og Death Stranding 2: On the Beach spesielt savnet, lurte mange fans på når vi vil se mer av disse spillene, som visstnok skal slippes i år.

Ifølge Jeff Grubbs Game Mess Decides-podcast kan vi forvente at Sony kommer med et mer omfattende show i løpet av sommeren. "De kan fortsatt ha noen morsomme kunngjøringer, de kan begynne å styrke forventningene til 2026," sa Grubb. "Det høres ut som om de diskuterer, og vakler mellom å gjøre noe om sommeren til et fullt showcase, kontra en ny State of Play. Men de vurderer en showcase. Og hvis de har en showcase, betyr det at de vil ha mye å snakke om. Og på det tidspunktet vil du definitivt forvente å se [Marvel's] Wolverine og mange andre spill som kan komme ut neste år."

Med store år i kø for Nintendo og Xbox, virker det som om Sony er litt på bakfoten så langt. Etter at 2024 viste seg å være et år med opp- og nedturer for selskapet, virker det som om det heller vil holde kortene tettere til brystet nå. Men kanskje det bare venter til sommeren, når det kan avsløre alle de spennende kunngjøringene vi ønsker.