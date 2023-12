Rykte: Sony vurderer å legge ned et av studiene sine

HQ

Dessverre er det ikke bare gode spill som har definert 2023 for oss, men også det faktum at spillbransjen har hatt store oppsigelser. Blant annet har Sony sagt opp folk fra flere av studioene sine, selv de mest prestisjefylte som Bungie og Naughty Dog. Men det virker ikke som om de er ferdige ennå, og etter lekkasjen som rammet Insomniac denne uken vet vi nå at det er snakk om at de også må kvitte seg med folk.

For å gjøre vondt verre ser det også ut til at et ikke navngitt studio er i fare. Lekkede dokumenter avslører at det under et møte 9. november ble bestemt at "det vil bli en nedleggelse av ett studio". Dette var for litt over en måned siden, og heldigvis har ingenting skjedd ennå, så kanskje planene har endret seg, men da Kotaku kontaktet Sony om saken, ønsket de ikke å kommentere.

Vi kan bare spekulere i hvilket studio det er snakk om, men en mulig kandidat er Media Molecule, som sparket rundt 20 personer i oktober. Dreams ble forlatt, og før det lanserte de Tearaway Unfolded, som dessverre ble en kommersiell flopp. Foreløpig har studioet ikke annonsert noe nytt spill.