Rykte: Sony vurderer å selge Spider-Man-rettighetene til Marvel etter alle filmfiaskoene

Var Kraven the Hunter dråpen som til slutt fikk begeret til å renne over for Sony? Vel, kanskje. For etter at filmen hadde en katastrofal åpningshelg med i underkant av 10 millioner dollar i billettsalg (nær 30 millioner dollar i skrivende stund), og dermed ble en i rekken av mange lignende tordenfiaskoer for Sony, ryktes det nå at de seriøst vurderer å selge rettighetene til Spider-Man tilbake til Marvel.

For selv om Venom-trilogien har vært en suksess for Sony, har ikke deres andre prosjekter som Madame Web, Morbius og nå Kraven the Hunter vært det. En film som (hvis det går riktig ille) kan bli en av de største floppene i sjangeren på mange, mange år.

Det hele bør tas med en klype salt, spesielt siden merkevaren har beholdt sin verdi til tross for alle kalkunfilmene, mye (selvfølgelig) takket være MCU og Tom Holland-rollene.

Synes du Sony bør selge rettighetene tilbake til Marvel?