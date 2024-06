Rykte: Splatoon 4 er under arbeid hos Nintendo

Splatoon 3 ble utgitt så sent som i 2022, men det ser ut til at Nintendo kanskje allerede jobber med en oppfølger. Det er i hvert fall det en dataminer ser ut til å tro.

HQ

MbKKssTBhz5, eller みどり på Twitter/X, er vanligvis kjent for sine Persona- og Sega-lekkasjer, men de har nylig forgrenet seg til noen Nintendo-spekulasjoner. De hevder at Nintendo jobber med et spill under kodenavnet Spiral, som tilsynelatende er Splatoon 4.

Ta en skje salt her, vil vi si, for selv om det er mulig og sannsynlig at Nintendo ønsker å lage en oppfølger til Splatoon 3 med tanke på hvor vellykket det var er vi ikke sikre på om tiden er inne nå.

Hva synes du om denne antatte lekkasjen?