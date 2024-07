Rykte: Square Enix og Tencent utvikler Final Fantasy XIV Mobile

HQ

Det startet så utrolig katastrofalt at nettrollespillet Final Fantasy XIV faktisk ble trukket tilbake etter to år på markedet og ble grundig redesignet, før det gjenoppsto i 2013 som Final Fantasy XIV: A Realm Reborn. Men siden den gang har det gått fra klarhet til klarhet, og Square Enix deler jevnlig nye milepæler som spillet har nådd.

I vår fikk Xbox-publikummet endelig sjansen til å spille denne blockbusteren, og nå melder Exputer at det snart er på tide for et mye større publikum å kaste seg ut på eventyr på nettet, takket være Square Enix. I 2018 annonserte Square Enix et samarbeid med kinesiske Tencent, som ennå ikke har ført til noe konkret, men de to har angivelig fortsatt å jobbe med felles prosjekter.

Og en av dem sies nå å være en mobilversjon av Final Fantasy XIV, kalt Final Fantasy XIV Mobile. Nøyaktig hvor lik den vil være den vanlige Final Fantasy XIV er selvfølgelig ukjent, men det er sannsynlig at mye må gjøres for å få den til å fungere godt med berøringskontroll på en mindre skjerm.

Om prosjektet faktisk blir noe av gjenstår å se (Square Enix- og Tencent-samarbeidet har tidligere hatt forlatte prosjekter som en smarttelefonversjon av Nier, ifølge Reuters), men mobilbrukerne er mange, og det kan utvilsomt føre til et vanvittig løft for Final Fantasy XIV.