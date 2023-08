Rykte: S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl kan bli spillbart på Gamescom

HQ

Xbox planlegger etter sigende en av de største standene noensinne på årets Gamescom, med spill som S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Forza Motorsport og Towerborne.

Denne nyheten kommer via en rapport fra Insider Gaming, og i tillegg til at disse titlene kan være spillbare, forventes det også at vi får høre mer om dem som en del av Opening Night Live, som skal ledes av Geoff Keighley.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Nyheten om at spillet muligens blir spillbart kommer nok som et sjokk på mange, med tanke på at spillet har hatt en turbulent utviklingsperiode på grunn av krigen i Ukraina. Forhåpentligvis får vi høre mer nærmere Gamescom, som finner sted i slutten av denne måneden.