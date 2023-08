Rykte: S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl lanseres i desember

HQ

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl kan lanseres 1. desember 2023. Dette fremgår av en ny oppføring på Plaion/Koch Media Store som viser lanseringsdatoen for det kommende overlevelsesskytespillet.

Det er mulig at dette bare er en plassholder-dato mens GSC Game World fortsetter å jobbe med S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, men vanligvis når et spill bare skal lanseres en gang i løpet av et år, vil den forventede lanseringsdatoen være 31. desember, ikke 1. desember.

Det er også verdt å merke seg at Twitter-brukeren som oppdaget denne oppføringen, nevnte at butikkoppføringene har lekket datoer tidligere, for eksempel Darksiders 2 til Nintendo Switch.

Tror du det er sannsynlig at S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl lanseres i desember? Forhåpentligvis får vi høre mer om spillet på årets Gamescom.