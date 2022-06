Rykte: Star Wars Jedi-helten Cal Kestis får egen serie på Disney+

HQ

Ifølge et nytt rykte fra StarWarsNewsNet kommer Cal Kestis fra Star Wars Jedi-serien utviklet av Respawn Entertainment til å få en egen Disney+-serie, med samme skuespiller i hovedrollen.

Dette ryktet kommer fra insideren Kristian Harloff, men ingenting er bekreftet:

"Rykte, rykte, rykte... Må si det - ikke bekreftet! Fikk dette fra noen jeg har stolt på før, som forteller meg at dette er en greie ... Ryktet er for øyeblikket at det er en Cal Kestis-serie på vei til Disney Plus. Ryktet er at [skuespiller Cameron Monaghan har] blitt signert til å spille karakteren fra Jedi: Fallen Order i en live action-serie på Disney Plus. Det er ingen produksjonsdatoer satt, men kilden min forteller meg at dette skjer."

Hvis dette ender opp med å være sant, hvem vil du gjerne se spille sammen med Monaghan i serien?