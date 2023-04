Rykte: Starfield får ikke en spesiell Xbox Series

HQ

Vi rapporterte i forrige uke at en ny lekkasje dukket som viste en spesiell Xbox-kontroller med Starfield-tema, og selv om vi ikke har noen offisiell bekreftelse på at tilbehøret er ekte hevder den nyeste episoden av XboxEra-podcasten at det er det, og at vi ikke får en Starfield-konsoll.

Dette føles som om det ville være en massivt tapt mulighet fra Xbox, ettersom Starfield uten tvil er selskapets største eksklusive tittel i 2023. Som vist av hypen rundt The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Switch OLED-en er det stor etterspørsel for konsoller fokusert rundt etterlengtede spill.

Vi må se om dette ryktet har noen sannhet, men hvis vi ikke får en Starfield-konsoll vil vi i det minste sannsynligvis ha den kule kontrolleren.