Rykte: Starfields Shattered Space-utvidelse lanseres i september, Starborn kommer i "2025+"

Med PlayStation og Nintendo borte, har Xbox Gamescom helt for seg selv å spille, og det ser ut til at det kommer til å få mest mulig ut av muligheten, da vi tilsynelatende får se en ny trailer for den første Starfield -utvidelsen, som vil avsløre utgivelsesdatoen som en gang i september.

Dette kommer fra leaker Odahfield på X / Twitter, som også hevder at vi får se Starfields andre utvidelse, Starborn, en gang sannsynligvis i 2025. Vi vet egentlig ikke noe om Starborn, men siden det er en stund unna, vil vi sannsynligvis ikke se noe før neste år.

Det er verdt å ha saltbøssene dine klare for denne, men det gir en viss mening at Starfields første utvidelse vil se ut til å lanseres et år etter basisspillet, og Todd Howard har sagt at han vil at utvidelser skal komme ut årlig. Men når vi vet hvor treg Bethesda kan være til tider, kan det være tilfelle at vi får se Shattered Space komme en stund senere. Det får vi ikke vite før Gamescom, hvor vi sannsynligvis får en nærmere titt.