Rykte: Stort Lego Harry Potter-spill er på vei

Lego Star Wars: The Skywalker Saga ble umiddelbart en stor hit for TT Games og Warner Bros. Interactive, og tilbyr en massiv pakke der du kan spille gjennom alle ni hovedfilmene og et par andre historier.

Ifølge en ny rapport fra NintendoLife ser det ut til at Harry Potter-serien er i ferd med å få samme behandling. Det betyr at studioet planlegger å gjenskape alle filmene som et stort Lego-spill. For å kunne gjøre dette har flere prosjekter hos TT Games angivelig blitt kansellert eller satt på vent. Dette inkluderer Lego-titler basert på Batman og Guardians of the Galaxy, The Mandalorian-DLC for The Skywalker Sagasamt og et stort prosjekt som skulle ha med mange forskjellige Disney-universer..

Med tanke på hvor populært alt Harry Potter er etter den enorme suksessen til Hogwarts Legacy kan vi forstå hvorfor TT Games og Warner Bros. Interactive retter alt fokuset mot et nytt Lego Harry Potter-spill.

