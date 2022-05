HQ

Da Sony avslørte planene om en State of Play denne uken, slo de selv fast at showet kommer til å by på spennende avsløringer fra deres samarbeidspartnere. Men hvilke spill er det egentlig snakk om her?

Det er jo et godt spørsmål, men spør du Jeff Grubb så er det altså her vi endelig får se Street Fighter 6, som inntil videre kun har vist en vag CG-teaser.

Naturligvis må vi bare vente og se, men det hadde jo vært fint å endelig se spillet.