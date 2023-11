Rykte: Sue Storm skal lede Marvels Fantastic Four-film

HQ

Hemmeligholdet rundt Marvels kommende Fantastic Four-film er fortsatt til å ta og føle på, og ryktene om hvem som har fått eller ikke fått tilbud om de ulike rollene florerer. Det siste i rekken er Pedro Pascal som skal ha takket ja til rollen som Reed Richards, bedre kjent som Mr. Fantastic - lederen av gjengen. Dette etter at Kevin Feige antydet at Fantastic Four -karakterene var "for hvite" og ba om at filmteamet skulle være mer inkluderende.

En annen ny rapport som antyder store endringer i gruppen, gjelder Sue Storm, og ifølge en innsider vil hun være filmens hovedperson og gruppens leder. I sterk kontrast til tegneseriene, noe som skal ha opprørt enkelte skuespillere som var eller er involvert i produksjonen.

Det hele skal selvsagt tas med en klype salt, men hvis opplysningene stemmer er det nok mange fans av Marvel som blir litt opprørte. Fantastic Four har etter planen premiere 2. mai 2025, og hvis alt følger tidsskjemaet begynner innspillingen i desember i år.

Hva synes du om disse ryktene? Er det positivt at Marvel diversifiserer og fornyer seg?