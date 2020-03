Rykte: Super Mario-remastere og nye spill kommer til Nintendo Switch

Super Mario-serien fyller ufattelige 35 år i september, og Nintendo er vanligvis ikke et selskap som lar bursdager gå uten en markering. Denne blir tilsynelatende ikke et unntak.

Gjengen i VGC, som vanligvis er ganske pålitelige hva Nintendo-sladder angår, har nemlig hørt fra flere kilder at Nintendo jobber med å pusse opp nesten alle Super Mario-spillene for Nintendo Switch, samtidig som at de støtter opp om ryktene rundt at vi får helt nye spill i blant annet Paper Mario-serien.

Planen skal egentlig ha vært å offentliggjøre disse planene, samt gi mer informasjon om fornøyelsesparkene og den kommende Mario-filmen, på den nå kansellerte E3-messen i juni, så vi får se når den eventuelle bekreftelsen kommer nå.

Hvilke Super Mario-spill bare må komme til Switch? Her er det helt klart Super Mario 64 som står høyest på listen.