Rykte: Tango Gameworks' neste spill avsløres i morgen

I morgen er en spennende dag ettersom Bethesda og Microsoft har et minievent kalt Developer_Direct som starter 25. januar kl. 21. Denne presentasjonen vil hovedsakelig være dedikert til Forza Motorsport, Minecraft Legends, Redfall og The Elder Scrolls Online med ny informasjon, trailere, gameplay og sannsynligvis også et par lanseringsdatoer.

Men vil de vise andre ting også? Mange insidere ser i hvert fall ut til å tro at dette vil være tilfelle, og Twitter-brukeren BillbilKun - som har vist seg å være svært pålitelig - går i detalj. Han sier at den japanske utvikleren Tango Gameworks (The Evil Within, Ghostwire Tokyo) skal vise sitt neste prosjekt i morgen og at det heter Hi-Fi Rush og har fått aldersklassifiseringen 12 år av PEGI.

Tidligere lekkasjer om dette spillet hevder at det er et sci-fi-skytespill som ser ut som Jet Set Radio, og tidlige konseptbilder som antas å være fra denne tittelen er tilgjengelig på ArtStation. Logoen har også blitt lekket og du kan se den nedenfor.