Rykte: Tesla Cybertruck kommer til Fortnite

Som du vet, er det få spill (om noen) som kan måle seg med Fortnite når det gjelder gjesteopptredener og samarbeid, og det sistnevnte har lenge vært sant selv for selskaper som ikke er spillselskaper.

Som Cybertruck, for eksempel. Datagruvearbeideren iFireMonkey har avslørt via X at han mener å ha funnet solide bevis på at Teslas vederstyggelighet er på vei til Battle Royale-tittelen, komplett med flere skins (inkludert en med sprukne vinduer, for alle som kjenner til den historien).

iFireMonkey regnes som en ganske pålitelig datagruvearbeider, så ikke bli overrasket om Cybertruck faktisk blir kunngjort for Fortnite i nær fremtid. Er det noe du ser frem til?