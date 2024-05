Rykte: The Coalition hjelper Obsidian Entertainment med å få Avowed til å se bedre ut

HQ

Avowed Det nye spillet ble vist frem under ikke-E3 i fjor, med mye gameplay og informasjon som avslørte at det så ut til å bli et ganske fancy eventyr som skulle slippes i 2024.

Og det ser ut til at det vil være tilfelle, men det ser ut til at vi kanskje kan øke forventningene våre til det visuelle. Gears of War-utvikleren The Coalition skal - via Windows Central-redaktør Jez Corden - ha bistått Obsidian Entertainment for å hjelpe dem med å bytte spillmotor til Unreal Engine 5.3, noe som selvfølgelig lover godt.

The Coalition er ekstremt dyktige grafikere, og forhåpentligvis kan deres ekspertise og den nyeste versjonen av Epics spillmotor føre til et merkbart løft i forhold til det vi så i fjor. Forvent at Avowed vil bli vist under Xbox Games Showcase den 9. juni, så allerede om tolv dager vet vi hva endringen av grafikkmotor betyr i det virkelige liv.