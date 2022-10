Rykte: The Crew 3 heter muligens Motorfest

HQ

Flere insidere har hevdet at utvikleren Ivory Tower jobber med et tredje spill i The Crew-serien, men det ser ut til at dette spillet, under kodenavnet "Orlando", kan være i ferd med å gjennomgå en stor rebrand.

Den anerkjente journalisten og insideren Tom Henderson skriver i en artikkel på Insider Gaming at ordet "Motorfest" ser ut til å spille en ganske viktig rolle etter å ha sett materiale fra tittelen. Muligens kan det være at spillet egentlig heter Motorfest, men det kan også handle om en ny mekanikk eller struktur i et The Crew-spill.

"Images provided to Insider Gaming under the condition that the images are not released publically show a Motorfest logo throughout the game, such as on electronic billboards, registration plates, and in the loading menu. It's currently unclear if Ubisoft has decided to completely remove The Crew brand or not, but the brand wasn't featured in any of the images provided. It's possible that the game could be called "The Crew: Motorfest", or Motorfest could be a massive feature within the game, but the game's name itself wasn't provided."

Henderson sier at det foreløpig er ukjent når Ubisoft har til hensikt å avduke spillet.