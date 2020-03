Rykte: The Dark Pictures: Little Hope slippes i juni

I fjor slapp Until Dawn-utviklerne første del av sin nye skrekkserie The Dark Pictures, en antologi med flere mindre eventyr, og de begynte med Man of Medan. Vi vet at neste del kommer til å hete Little Hope, og det har blitt bekreftet at spillet skal komme en gang i sommer. Nå har vi kanskje en eksakt premieredato også.

Den tyske butikkjeden Saturn mener at de har den konkrete datoen. Som brukere på Reddit fant ut av, så hadde de nemlig 15. juni satt som lanseringsdato i en kort periode, men fjernet den fort igjen.

15. juni er dog en mandag, hvilket ikke er en dag spill tradisjonelt slippes, og dermed bør man ta dette med en klype salt.