Rykte: The Day Before har fått et nytt navn

The Day Before er mildt sagt et mystisk spill. Noen nekter å tro at det i det hele tatt finnes, mens andre venter spent på mer fra zombieoverlevelsesspillet.

Det ser imidlertid ut til at vi snart ikke kommer til å referere til dette spillet som The Day Before, ettersom Fntastic har søkt om et nytt varemerke for Dayworld (takk, Well Played). Det er ingen sammenheng mellom spillet og det nye navnet, men med tanke på at Fntastic tidligere hadde en varemerkesak om spillets opprinnelige tittel, ser vi en liten sammenheng.

Hvis Dayworld er den nye tittelen, er det ifølge PCGamer ikke sikkert at Fntastic kommer ut av knipa. Dayworld er en romanserie som fortsatt selges, og det kan føre til at utvikleren atter en gang havner i trøbbel på grunn av varemerkesaker.