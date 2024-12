Rykte: The Last of Us sesong 3-innspillingen begynner tidligere enn forventet

HQ

Det ser ut til at fans av The Last of Us ikke trenger å vente for alltid på neste kapittel i Joel og Ellies postapokalyptiske verden. Mens sesong 2 er planlagt å slippe i midten av 2025, er ordet på gaten at sesong 3 allerede er i arbeid. Ifølge Production Bulletin er forproduksjonen i gang, og kameraene kan begynne å rulle så tidlig som sommeren 2025.

Hvis dette stemmer, er nyheten musikk i ørene til fans som er ivrige etter mer av den postapokalyptiske verdenen. I likhet med de foregående sesongene forventes sesong 3 å bli filmet i Vancouver, Canada - ingen overraskelser der, siden British Columbia allerede har fungert som et fantastisk bakteppe for seriens dystre landskap.

Seriens drømmeteam gjør angivelig også comeback, med skaperne Craig Mazin og Neil Druckmann i spissen. Selv om detaljene er knappe, er én ting sikkert: med de samme skaperne kan fansen forvente samme nivå av hjertestoppende drama og emosjonelle slag i magen som gjorde den første sesongen til en hit.

Så hva blir det neste for Joel og Ellie? Med sesong 2 som lover å dykke ned i historiene fra The Last of Us Part II, er det ingen som vet hvor sesong 3 vil ta oss. Men én ting er sikkert - Cordyceps skal ingen steder.

Hva håper du å se i sesong 3?