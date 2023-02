Rykte: The Legend of Zelda får et Lego-sett med Deku Tree

HQ

Lego og Nintendo har blitt bestevenner de siste årene med flere gode samarbeid, inkludert interaktive Mario-sett, en NES-konsoll og en stor Bowser-statue. Og nå ser de ut til å være i gang igjen.

Ifølge en lekkasje på forumet Eurobricks (fra en markedsundersøkelse), forbereder Lego og Nintendo for tiden et ganske pent sett som viser Deku Tree, som vi ble kjent med i The Legend of Zelda: Ocarina of Time og sist i The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Settet inneholder angivelig begge versjonene slik at du kan få den du liker best, og den kommer også med to versjoner av Link; den unge Link fra Ocarina of Time og Linkmed den blå tunikaen fra Breath of the Wild (samt Zelda fra sistnevnte).

Et bilde har også dukket opp på Instagram, som du kan sjekke ut nedenfor for å få et veldig uklart bilde av hvordan denne Lego-bygningen ser ut. Vi vet ikke når denne kan bli utgitt, men gitt at The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom kommer i mai virker det ikke umulig at Lego og Nintendo ønsker å slippe disse rundt samme tid.

Takk, Nintendo alt.