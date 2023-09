Rykte: The Legend of Zelda-film på vei fra Universal

HQ

I kjølvannet av megasuksessen The Super Mario Bros. Movie er Nintendo utvilsomt i gang med å utforske mulighetene for å bringe sine andre store franchiser til det store lerretet. I den forbindelse har MyTimeToShineHello, som er kjent for å kommentere Marvel og Disneys arbeider, skrevet på X at Universal er i ferd med å utvikle en live action-versjon av The Legend of Zelda.

På det nåværende tidspunkt bør dette ryktet tas med et stort forbehold, ettersom det ennå ikke har kommet noen konkret bekreftelse fra Universal eller Nintendo på at dette skjer. Men hvis det er et selskap som skal produsere denne filmen, er Universal det beste alternativet, ettersom produksjonsgiganten eier Illumination, animasjonshuset som skapte Mario-filmen.

Er du interessert i ideen om en live action Zelda-film, eller foretrekker du en animasjonsfilm i samme stil som The Super Mario Bros. Movie?