Rykte: The Witcher avsluttes med sin femte sesong

Netflix' live-action-versjon av The Witcher har mildt sagt vært en konfliktfylt produksjon. Mange fans liker serien, mens mange andre fans ser ut til å forakte den. I tillegg har det blitt rapportert og hevdet at det har vært uro bak kulissene, noe mange antar er grunnen til at Henry Cavill bestemte seg for å legge ulvemedaljongen på hylla og forlate rollen som Geralt of Rivia, mens Liam Hemsworth tar over som monsterdreper i den kommende sesong 4.

Men det ser ikke ut til at vi får se Hemsworth i rollen som Geralt så lenge, for nå har Redanian Intelligence (et nettsted som lenge har rapportert om alt som har med The Witcher å gjøre) publisert en ny rapport som sier at serien avsluttes med den femte sesongen.

Det sies at arbeidet med å skrive manusene til den fjerde sesongen er i gang igjen, og at når det er gjort, vil også manusene til den femte sesongen bli skrevet, ettersom planen er å produsere disse to sesongene etter hverandre. På grunn av streikene sies det at innspillingen av sesong 4 nå starter i første halvdel av 2024, og at det deretter blir en pause før produksjonen av sesong 5 starter.

Selv om Netflix ennå ikke har gitt grønt lys for sesong 5, heter det i rapporten at "sesong 5 er høyst sannsynlig den siste sesongen av The Witcher på Netflix."

Tror du dette er en riktig avgjørelse?