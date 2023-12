Rykte: Tidligere CD Projekt Red-utviklere jobber med et nytt RPG kalt Dawnwalker: Origins

HQ

Du har kanskje ikke hørt navnet Rebel Wolves før. Det er et studio som er dannet av CD Projekt Red-veteraner, og selv om det ikke offisielt har kunngjort et prosjekt ennå ser det ut til at vi kan ha en god anelse om hva det jobbes med.

I en Twitter/X-tråd opprettet av Kurakasis finner vi mye informasjon som tyder på at studioets første spill er et mørkt fantasy-rollespill kalt Dawnwalker: Origins. Det vil være historiedrevet og foregå i et helt nytt univers, og IP-en er planlagt som en saga.

Når det gjelder spillets størrelse, blir det sammenlignet med The Witcher 3 sin Blood and Wine-utvidelse snarere enn noe i samme massive skala som grunnspillet. Likevel er dette ganske spennende, spesielt for folk som vil ha et nytt mørkt rollespill å sette tennene i fra et nytt kreativt perspektiv.