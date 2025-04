Rykte: Titanfall 3 er ikke dødt og kan bli annonsert senere i år

HQ

Ryktene om Titanfall 3 går frem og tilbake. I det ene øyeblikket er det lagt på is fordi Respawn må si opp folk, og i det neste har vi lekkasjer som forteller oss at det fortsatt jobbes med spillet, med en potensiell lansering i løpet av året.

Som oppdaget av Wccftech, sa Apex Legends-lekkasjer Osvaldatore og Yorotsuki begge at Titanfall 3 ikke er død, og spillerne bør ikke gi opp håpet. Yorotsuki gikk til og med så langt som å si at en avsløring er planlagt til senere i år, og at den kan dukke opp på 2025 Game Awards.

Til tross for at fansen ikke har fått et nytt Titanfall på snart ti år, er det fortsatt de som vil tilbake til å hoppe rundt i futuristiske byer, tilkalle en mech og fordampe andre spillere så vel som roboter. Men i en tid med live-service, hvor så mange høyprofilerte flerspillerspill tar folks tid, er det plass til et tredje Titanfall?