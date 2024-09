Rykte: To Transformers-titler vil bli utgitt i år

HQ

Selv om filmlisensspill har vært kjent for å være gjennomgående søppel i flere tiår, har det vært unntak. Dette inkluderer Transformers, som har hatt mange flotte titler opp gjennom årene, selv om det er lenge siden noe virkelig bra og fancy har blitt utgitt.

Nå rapporterer imidlertid Transformers-nettstedet TFW2005 at deres kilder sier at det er to Transformers-titler på vei fra Xbox Game Studios - og at de skal slippes i år. Forutsatt at den ubekreftede informasjonen er korrekt, kan man mistenke at dette er remastere av High Moon Studios '2010-tittel Transformers: War for Cybertron og oppfølgeren Transformers: Fall of Cybertron.

High Moon Studios er en del av Activison Blizzard, som nå som kjent er eid av Microsoft. Det kan selvfølgelig være noe helt annet, spesielt med tanke på at filmen Transformers One har premiere senere denne måneden. Hva tenker du selv om saken?