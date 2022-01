Rykte: TV-nettverket bak The Flash, Arrow og Batwoman er til salgs

HQ

Selv om DC Comics og Warner Bros. har begynt å produsere mer seriøse og større serier basert på ikoniske karakterer fra DC-universet, så har nettverket The CW faktisk også laget serie basert på disse i mange år nå. Serier som Arrow, The Flash, Batwoman og mange flere har vært å finne på nettverket, og selv om de ofte kritiseres for å være melodramatiske, så har de ganske mange seere.

Men nå er The CW tilsynelatende til salgs. Dette har blitt avslørt via The Hollywood Reporter, som kan fortelle at et internt memo har blitt sendt rundt til CW-ansatte, hvor det avsløres at ledelsen utforsker muligheten for salg.

Angivelig har The CW, tross noen av de førnevnte seriene, aldri vært helt profitabelt, og har levd på moderselskapene Warner og CBS' nåde.

Dermed kan fremtiden for deres serier begynne å se litt mørk ut.