Rykte: Ubisoft sikter mot en tidlig 2024-lansering for sitt Star Wars-spill

HQ

I går rapporterte vi at det er lite sannsynlig at vi noen gang vil se at Star Wars: Knights of the Old Republic Remake lanseres. Men hvis du fortsatt leter etter en ny tittel satt i en galakse langt langt borte, kan Ubisoft Massive snart ha deg dekket.

Ifølge Kotakus Ethan Gach ønsker utvikleren å gi ut sitt uannonserte Star Wars-spill før april 2024. Foreløpig antas Ubisoft å gi ut Assassin's Creed Mirage, Avatar Frontiers of Pandora, Skull and Bones, The Crew Motorfest og XDefiant også i samme tidsramme, noe som gjør det til et travelt år for selskapet.

Selv om det ville være spennende å se spillet komme ut så snart, ville vi ikke, med tanke på for eksempel alle Skull and Bones-forsinkelsene vi har sett gjennom årene, bli overrasket over å se spillet bli utsatt med et år eller to. Ubisoft Forward er imidlertid satt til 12. juni i år, så vi vil sannsynligvis se mer rundt da.