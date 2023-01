Rykte: Velma får en andre sesong

HQ

Det har vært praktisk talt umulig å unnslippe kontroversen rundt Mindy Kaling og hennes voksenorienterte serie Velma. Sinte fans har gjort det veldig klart at de anser det for å være hån mot klassisk Scooby-Doo, og i skrivende stund har Velma en publikumsscore på 6% på Rotten Tomatoes, som er den laveste vi noen gang har sett.

Men til tross for all den verbale motstanden, ser det ut til at serien får en andre sesong. I hvert fall hvis vi skal tro en registeroppdatering på EIDR som viser Velma: sesong 2 som for tiden i produksjon. Det ser ut til å være totalt 11 nye episoder å se frem til.

Hva syntes du om Velma og vil du ha en andre sesong?