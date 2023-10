Rykte: Venoms identitet i Marvel's Spider-Man 2 avslørt

HQ

Marvel's Spider-Man 2 nærmer seg, og mens vi alle venter på utgivelsen av Miles og Peters neste eventyr er det ett stort spørsmål som gjenstår å besvare: Hvem er Venom?

Vi vet at det ikke er Eddie Brock, og en ny trailer tyder på at det heller ikke er Harry Osborne. Så noen fans mener at det faktisk kan være Peter Parker selv. Vi vet at Peter får tak i symbiotdrakten i løpet av spillet, men kan den begynne å ta så mye overhånd at han blir Venom?

Vel, skal vi tro Reddit, er svaret ja. Dette er på ingen måte en bekreftelse, men vi tror ikke Sony vil holde dette som en godt bevart hemmelighet. Flere trailere og bilder viser Venom i kamp mot både Peter og Miles, men det kan være at dette bare skjuler sannheten.

Hvis Peter er Venom går det på en måte på bekostning av "Be Greater Together"-slagordet som Sony kjører med Marvel's Spider-Man 2, ettersom det i stedet vil vise et stort skille mellom Spider-Men, men vi kan ikke si at det ikke ville være en god vri. Kanskje Venom er en del av Peter, i stedet for å være Mr. Parker selv. Hvem vet?

Hva synes du om denne teorien?