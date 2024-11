Rykte: Warcraft II Remastered skal kunngjøres neste uke

Den 13. november fyller Warcraft-serien 30 år. Dette skal selvsagt feires på ulike måter, men det kanskje mest spennende har allerede blitt avslørt av datamineren Stiven, som har funnet bevis på at Blizzard er klare til å annonsere Warcraft II Remastered.

Personen deler også bilder av det som sannsynligvis er key art, men ellers er det ingen detaljer. Med tanke på at originalen er 29 år gammel, kan man mistenke at Blizzard trenger å friske opp mye for å gjøre det fornøyelig for dagens spillere, og forhåpentligvis får vi vite mer neste uke.

Selv om dette ikke er en offisiell bekreftelse, kommer informasjonen fra å grave i Blizzards kode, og Stiven har en veldig god merittliste for lekkasjer av denne typen. Derfor er sjansene ganske gode for at Warcraft II Remastered faktisk skjer.