Rykte: Wolfenstein 3 er MachineGames' neste prosjekt

Hold på hattene, for hvis disse nye ryktene stemmer, som er basert på en nylig stillingsannonse, utvikler MachineGames et helt nytt Wolfenstein. Ifølge beskrivelsen er studioet på utkikk etter en Senior Gameplay Animator med erfaring med å animere roboter og andre ikke-menneskelige karakterer i førstepersonsperspektiv. Og mekaniske mareritt er som kjent noe Wolfenstein er full av.

Dette kan derfor være det første konkrete tegnet på at Wolfenstein 3 faktisk er under arbeid, den første nye delen i serien siden Youngblood for fem år siden. Med tanke på at MachineGames tidligere har antydet at de jobber med flere prosjekter samtidig, og at de nylig avsluttet arbeidet med Indiana Jones and the Great Circle, kan Wolfenstein 3 meget vel være deres neste store prosjekt. La oss håpe det!

Er du ivrig på et nytt Wolfenstein?