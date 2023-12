Rykte: Wu-Tang Clan RPG har co-op for opptil fire spillere

HQ

For over to år siden rapporterte vi om en massiv Nvidia-lekkasje som ga oss massevis av informasjon om kommende spill. Mye av det har vist seg å stemme siden den gang, men noe av det har ikke blitt realisert ennå.

Et av de sistnevnte prosjektene er et RPG basert på Wu-Tang Clan for Xbox, og nå har det vanligvis svært pålitelige Insider-Gaming delt masse informasjon om denne tittelen, som de hevder er bekreftet av egne kilder (og legger til at de også har sett faktisk gameplay).

Insider-Gaming skriver at dette tredjepersonsrollespillet byr på fartsfylte nærkamper i en levende verden som vil være ganske åpen å utforske. Spillere kan slå seg sammen med maksimalt fire spillere i co-op med ni spillbare figurer. Den ennå ikke annonserte tittelen sies å forene musikk og kamp, og du kan velge mellom fire forskjellige våpen, alle med unike spillestiler og variasjoner. Med en grafikk som minner om Spiderman: Into the Spiderverse, kan vi også forvente oss en lys, fargerik og anime-inspirert verden.

Forhåpentligvis blir denne tittelen annonsert under The Game Awards på fredag, men inntil da, husk at det bare er et rykte - selv om kilden er ganske god.