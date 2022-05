Rykte: Xbox Cloud Gaming-dedikert enhet lanseres innen tolv måneder

HQ

Om du har Game Pass Ultimate får du Xbox Cloud Gaming inkludert i pakken og med dette kan du nyte spill fra abonnementstjenesten uten å laste dem ned så lenge du har raskt internett. Forrige uke ble også Fortnite tilgjengelig som Xbox Cloud Gaming-spill, som gjør at det kan nytes på iOS-enheter tross Apples forbud mot spillet.

Denne tjenesten gjør det noe overflødig å eie en ekte konsoll for den såkalte casual-spilleren, og nå ser det ut til at Microsoft har tenkt til å satse enda mer på den. Som Venture Beat-redaktøren Jeff Grubb rapporterer, forbereder Microsoft nå to nye forsøk på å gjøre Xbox Cloud Gaming enda større. En av dem er en dedikert strømmeenhet for spill beskrevet som enten en puck eller en pinne, som du bare kobler til TV-en din, hvorpå du kan spille med Xbox Series X-graifkk.

Denne dingsen skal ifølge opplysninger lanseres innen tolv måneder, så en annonsering bør ikke være langt unna. Men det viser seg at de også har noe annet på gang i samme tidsvindu, og det er en app for Samsung-TV-er. Ved å bruke denne appen og en kontroller har du i utgangspunktet en innebygd Xbox Series X i TV-en din - gitt at du har bra interenett.

Selv om ingenting er bekreftet ennå, har Microsoft et arrangement planlagt 12. juni og forventes også å avsløre enda flere nyheter på Gamescom i august. Forhåpentligvis får vi vite mer der.