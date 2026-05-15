Rykte: Xbox Elite 3-kontroller avslørt med lovende bilder

I årevis har det gått rykter om at Microsoft jobber med nye Xbox-joysticks - og de er faktisk selv ansvarlige for noen av lekkasjene. Dette skyldes at detaljert informasjon om en ny Xbox-joystick ved et uhell ble avslørt i forbindelse med oppkjøpet av Activision Blizzard for tre år siden.

Det har imidlertid også gått vedvarende rykter om en Xbox Elite 3-kontroller, og allerede i fjor ble det hevdet at den var på vei. Ifølge Windows Central vil den "modernisere og forbedre tilbudet med stormskritt i forhold til dagens modell", og det ser faktisk ut til å være et visst grunnlag for den påstanden. Bilder av det som angivelig er kontrolleren har nemlig lekket ut via Tecnoblog.

Hvis vi antar at disse er ekte, kan vi se frem til et oppladbart, men utskiftbart batteri, som gir det beste av to verdener: Kontrolleren er oppladbar, men du kan bruke vanlige AA-batterier hvis de tar slutt og du vil fortsette å spille uten å måtte lade den eller bruke en ledning. En annen ny funksjon er en egen knapp for å veksle mellom lokal modus og skymodus, slik at du kan begynne å spille strømmede spill umiddelbart.

Det kanskje mest spennende er imidlertid at den ser ut til å ha to rullehjul på underkanten. Vi vet ikke hva disse er til, men kanskje kontrollerne til Project Helix vil ha noe lignende, som kan brukes til mye jevnere rulling gjennom menyer og lignende - men sikkert også til selve spillingen.

Vi vet selvfølgelig ikke engang om dette er ekte bilder, siden Microsoft ikke har sagt noe om det. Men hvis dette er sant, vil vi sannsynligvis høre mer om det på Xbox Games Showcase den 7. juni.