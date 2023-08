Rykter: Xbox er svært fornøyd med Tango Gameworks og vil investere mer i studioet

HQ

Hi-Fi Rush kom som lyn fra klar himmel og fikk strålende kritikker og ganske imponerende spillertall. Åtte måneder senere er det tydelig at det har vært en stor suksess for Xbox. Nylig ble det avslørt at over tre millioner mennesker har spilt spillet siden det ble lansert, og Microsoft skal etter sigende være svært fornøyd med Tango Gameworks.

Alt dette ifølge journalisten Jeff Grubb, som i podcasten sin sier at Microsoft er "veldig, veldig, veldig fornøyd" med det studioet har gjort så langt, og at de har en veldig lys fremtid. I tillegg til dette ønsker de også å investere ytterligere i utvikleren.

Tango Networks står også bak Ghostwire: Tokyo og har fortsatt å oppdatere Hi-Fi Rush kontinuerlig siden utgivelsen. Hva studioets neste spill blir, er ikke kjent ennå, men vi er i hvert fall på utkikk etter mer.