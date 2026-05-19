Rykte: Xbox jobber med teknologi for å digitalisere platene dine

HQ

Det er velkjent at Xbox-spillere i overveldende grad velger å kjøpe spillene sine digitalt, en trend de omfavnet tidligere enn andre plattformer. Dette har også ført til at Microsoft har lansert flere Xbox-modeller uten diskstasjon, inkludert Series S, samt rimeligere versjoner av Series X.

Vi vet ennå ikke hva neste generasjon vil bringe, men det er lett å forestille seg at Microsoft foretrekker å slippe å bekymre seg for disker, spesielt siden Project Helix ser ut til å bli en slags PC-hybrid (og vi har allerede ROG Xbox Ally) ... og som vi alle vet, har PC-er ikke kommet med diskstasjoner som standard på veldig lenge. For Microsofts del kan det hende at de fortsatt må tilby en slags løsning, gitt at de investerer tungt i bakoverkompatibilitet, og mange eldre spillere og samlere har flere kasser med gamle Xbox-spill de gjerne vil kunne glede seg over i fremtiden også.

Nå rapporterer Windows Central at det kan finnes en løsning på dette, som går under arbeidsnavnet Codename Positron. Tanken er å tilby folk muligheten til å overføre platene sine til digitalt eierskap. De har ingen detaljer ennå, men de nevner et åpenbart problem, nemlig at det vil gjøre det mulig for folk å låne ut plater, hvorpå de plutselig vil eie de aktuelle spillene.

Det betyr at det trengs en eller annen form for teknologi for å låse spillene når de har blitt innløst mot en digital kopi, og det gjenstår å se hvordan Microsoft ser for seg at dette skal fungere. Vi mistenker også at svært mange (om ikke alle) vil være svært motvillige til å "bytte inn" spillsamlingen sin hvis det faktisk kreves.

Vi må vente og se til Microsoft har mer informasjon om saken, forutsatt at rapportene i det hele tatt er korrekte.